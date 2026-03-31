«У нас тут хорошо, потому что вас тут нет» 31.03.2026, 15:04

Россиянин спросил, стоит ли переезжать в Беларусь, и получил более 2 тысяч ответов.

«Увидел новость, что россияне начинают массово задумываться о переезде в Беларусь, что мессенджеры работают, цены адекватные и прочее. Есть кто с Беларуси? что скажете, стоит оно того?» — спросил пользователь Threads под ником serg_shkolin. Пост собрал более 2200 комментариев. Сайт Charter97.org приводит самые популярные:

— Куда бы вы не поехали от вас одни проблемы. Сидите у себя в гадюшнике и жрите друг друга.

— Да сидите вы у себя! Хватит шататься по соседям! Вы именно этого величия и добивались — так ешьте его, чем вы недовольны?

— Я из Беларуси и очень люблю свою страну, природу, людей. Мне очень не хочется, чтобы сюда ехали массово русские и пытались укоренить здесь свой менталитет и привычки.

— Россия — великая страна, а Беларусь — колхоз. Здесь скоро будут принуждать учить белорусский язык. Как в Латвии. Так что сидите дома.

— Нет, не стоит. Не нужно ехать в Беларусь. Тут очень плохо. Прям очень—очень.

— Лучше в дружескую Северную Корею

— Вы уже съездили к соседям… в Украину. Не надо к нам.

— Удивлен что не только казахи не любят россиян, но и белорусы. Значит всё—таки у нас тут не предвзятое к ним отношение.

— У русских есть поговорка: «Хорошо там — где нас нет!» И не поспоришь ведь. Там где их нет — действительно, хорошо.

— А почему россияне не задумываются о переезде в те помойки, что они создали — Приднестровье, Абхазия? Там же благодать и русских любят, можно говорить на русском языке.

— Вообще не надо. Тут заставляют говорить на беларускай мове. А у вас челюсть не так устроена. Да и фашистов у нас не любят.

— Вывод по комментам: россияне везде изгои. Эх, а ведь с самой большой территорией, с далеко не самым большим населением и самым большим запасом полезных ископаемых можно было бы жить с соседями в мире и наслаждаться роскошной жизнью. Почему вы выбираете агрессию и хотите захватить земли всех соседей? Не понимаю — столько проблем на ровном месте для всех.

— У нас тут хорошо, потому что вас тут нет. И не надо.

