Украина стала дроновой сверхдержавой, которую не может остановить Россия 31.03.2026, 15:13

ВСУ добились значительных успехов за счет БПЛА.

Война России против Украины стала первым масштабным конфликтом, в котором беспилотники играют ключевую роль. Киев стремительно наращивает производство дронов и демонстрирует возможности, которые меняют представление о современной войне, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам аналитиков, беспилотники сегодня являются одним из самых значимых военных новшеств за последние десятилетия. Их стоимость может начинаться всего от 500 долларов, что позволяет применять их массово. Уже в 2023 году Украина использовала до 10 тысяч дронов в месяц, несмотря на активное противодействие со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на численное и технологическое превосходство российской авиации, Украина добилась значительных успехов за счет беспилотников. В марте серия ударов по портам и нефтеперерабатывающим объектам в Ленинградской области нанесла серьезный ущерб российскому энергетическому сектору.

Особенно заметным стало применение дронов в Черном море: с их помощью, а также противокорабельных ракет, Украине удалось вытеснить российский флот, фактически не имея собственного военно-морского флота.

На фронте беспилотники играют решающую роль в отражении атак. Во время недавнего наступления российские войска понесли тысячи потерь за несколько дней, во многом из-за эффективного использования дронов украинской стороной.

Россия пытается противостоять этому с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако их эффективность ограничена. Высокие потери беспилотников компенсируются массовым производством и постоянными технологическими улучшениями со стороны Украины.

Эксперты отмечают, что ключевым преимуществом Киева остается гибкость и инновационность. В отличие от более централизованной российской системы, украинские компании быстро адаптируются и внедряют новые решения.

На этом фоне Украина постепенно закрепляет за собой статус одной из ведущих мировых держав в сфере беспилотных технологий, что может повлиять на характер будущих войн по всему миру.

