«Это норма для Минска»

  • 31.03.2026, 15:19
«Это норма для Минска»

Эксперт увидела изменения на рынке недвижимости в Минске.

На рынке жилья в Минске наблюдается весьма спокойная ситуация, отмечает эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале. Она связывает такую обстановку с двумя факторами: первый — высокие цены на жилье, второй — недостаточное количество новых бюджетных предложений на рынке.

«На 31 марта в базу НКА (Национальное кадастровое агентство. — Прим. ред.) загружено 1147 сделок с квартирами, комнатами и долями в Минске», — отмечает эксперт.

По ее словам, в базу НКА еще будет догружаться информация о покупке и продаже жилья, но «чистых» сделок с квартирами выйдет около 1150.

«Это не прошлогодние хапуны, а норма для Минска. Правда, эта «норма» наблюдалась при перманентных проблемах с доступностью кредитов или резких падениях доходов населения в валюте, — уточняет Наталья Литовская. — При общем благополучии ситуацию с вялостью рынка можно объяснить прежде всего высоким уровнем цен и слабым выходом на рынок новых бюджетных предложений».

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин