«Это норма для Минска»
- 31.03.2026, 15:19
Эксперт увидела изменения на рынке недвижимости в Минске.
На рынке жилья в Минске наблюдается весьма спокойная ситуация, отмечает эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале. Она связывает такую обстановку с двумя факторами: первый — высокие цены на жилье, второй — недостаточное количество новых бюджетных предложений на рынке.
«На 31 марта в базу НКА (Национальное кадастровое агентство. — Прим. ред.) загружено 1147 сделок с квартирами, комнатами и долями в Минске», — отмечает эксперт.
По ее словам, в базу НКА еще будет догружаться информация о покупке и продаже жилья, но «чистых» сделок с квартирами выйдет около 1150.
«Это не прошлогодние хапуны, а норма для Минска. Правда, эта «норма» наблюдалась при перманентных проблемах с доступностью кредитов или резких падениях доходов населения в валюте, — уточняет Наталья Литовская. — При общем благополучии ситуацию с вялостью рынка можно объяснить прежде всего высоким уровнем цен и слабым выходом на рынок новых бюджетных предложений».