МОТ требует вернуть паспорта Федыничу и Ярошуку 31.03.2026, 15:33

И возобновить выплату пенсий.

30 марта в Женеве состоялось заседание Руководящего органа МОТ, который во второй раз с ноября 2025 года рассмотрел ситуацию с правами трудящихся в Беларуси. На ноябрьском заседании были перечислены многочисленные нарушения, в том числе свободы независимых профсоюзов, и выдвинуты рекомендации по улучшению ситуации, передает «Радыё Свабода».

На заседании также рассматривался вопрос о белорусских профсоюзных лидерах Александре Ярошуке и Геннадии Федыниче, которых власти освободили из-под стражи в прошлом году, но депортировали из страны, лишив пенсий.

По словам Ярошука, письмо белорусского правительства в МОТ, в котором говорится, что его паспорт якобы «неизвестно где» и что он лишен пенсии за якобы «совершение преступления против государства», никем не подписано. «Это письмо никем не подписано — так они поступают, когда отвечают международным структурам. Но мне ясно, что Министерство труда подготовило и направило ответ от имени правительства», — заявил Александр Ярошук.

Совет МОТ отреагировал на дело Ярошука и Федынича следующей записью в итоговой резолюции сессии 30 марта: «Совет с величайшей озабоченностью отметил отказ белорусского правительства вернуть конфискованные паспорта господам Ярошуку и Фядыничу и возобновить выплату их пенсий, и призвал правительство сделать это без дальнейших промедлений».

