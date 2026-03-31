NYT: Путин тратит миллионы долларов на технологии цензуры впустую 31.03.2026, 15:25

Иллюстрация: Брайан Стауффер для Human Rights Watch

Российским властям не удается полностью изолировать граждан от мира.

Кремль продолжает усиливать контроль над интернетом, но россияне находят способы обходить ограничения. Власти блокируют иностранные приложения, отключают мобильный интернет и устанавливают оборудование для глубокого анализа трафика, планируя довести контроль до 100% проходящих данных, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Даже крупнейшие сайты, включая иностранные сервисы, блокируют или существенно замедляют их работу. Новая национальная система доменных имен и база IMEI позволяют потенциально блокировать отдельные устройства. При этом законы позволяют штрафовать пользователей за поиск «экстремистского» контента.

Несмотря на это, россияне активно ищут способы обхода цензуры. Миллионы используют VPN, хотя Роскомнадзор ограничил доступ к 469 сервисам и заблокировал тысячи ресурсов, обучающих работе с ними. В феврале на Яндексе резко выросли запросы на протокол VLESS и китайские системы mesh-сетей, позволяющие обходить блокировки.

Пользователи Telegram надеются, что Павел Дуров внедрит новые методы обхода, включая децентрализованные сети. Также растет интерес к мессенджеру DeltaChat, работающему через электронную почту, что делает его устойчивым к «белым спискам» и перебоям с доступом.

Эксперты отмечают, что постоянные блокировки ограничивают доступ к интернету главным образом для менее подготовленных пользователей, тогда как технически подкованные россияне сохраняют связь с внешним миром. «Люди всегда найдут способы оставаться онлайн, но те, кто не разбирается в технологиях, будут вынуждены использовать государственные приложения», — говорит Ксения Ермошина, эксперт по онлайн-цензуре.

Таким образом, несмотря на миллионы долларов и сложные технологии, Кремлю не удается полностью отрезать граждан России от глобального интернета.

