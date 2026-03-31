Украинцы уничтожили российский ЗРК «Бук-М2» ударным дроном
- 31.03.2026, 15:45
- 1,142
Дорогостоящая техника превратилась в металлолом.
На одном из горячих участков фронта аэроразведка и ударные подразделения 475-го отдельного штурмового полка «CODE 9.2» провели результативную операцию по демилитаризации противника.
Украинским защитникам удалось обнаружить и идентифицировать пусковую установку российского многофункционального зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности «Бук-М2». Этот комплекс является важной составляющей системы противовоздушной обороны оккупантов, поскольку способен поражать широкий спектр воздушных целей.
После подтверждения координат по дорогостоящей технике российских военных был нанесен точный удар с помощью беспилотного летательного аппарата. На кадрах объективного контроля зафиксировано попадание, которое привело к выводу установки из строя.