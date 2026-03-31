«А деньгами не судьба?»: белоруска показала продукты, которые мужу на работе подарили к Пасхе

«А деньгами не судьба?»: белоруска показала продукты, которые мужу на работе подарили к Пасхе4
- 31.03.2026, 15:48
- 2,886
Мнения разделились.
Белоруска Татьяна показала в TikTok продуктовый набор, который выдали на работе ее мужу, сотруднику Слуцкого сыродельного комбината, в подарок к Пасхе. Комментаторы отреагировали на распаковку по-разному, пишет «Зеркало».
«Дали мужу к Пасхе подарок от работы», — рассказала женщина и продемонстрировала четыре пакета с логотипом «Ясь Белоус» — торговой марки Слуцкого сыродельного комбината.
Судя по ролику, работнику предприятия среди прочего достались пять палок мясных изделий, тетрапак с молоком, пара бутылок молочных коктейлей, 10 пачек масла, четыре куска разного сыра, несколько упаковок творога и шесть банок сметаны. Женщина пояснила, что такие наборы «дают к каждому празднику».
@tany130 #слуцкий#слуцкийсыродельныйкомбинат #слуцк ♬ Jogi - Panjabi MC
В комментариях одни похвалили подарки, другие предпочли бы получить вместо продуктов деньги:
«Видно, что работодатель ценит своих сотрудников. Респект и уважения таким людям. Многим надо у него научиться».
«Все в дело пойдет, прекрасные подарки».
«Нам зарплату дали, и на том спасибо!»
«Подарки к Пасхе — что-то невероятное для меня. Так много всего, хорошие подарки».
«Работодатель с уважением относится к своим работникам. Молодец».
«Зачем столько, лучше деньгами».
«Ну ничего себе, у нас только новогодние конфеты и то не всем».
«А деньгами не судьба?»
«Можно не одну семью прокормить».
«Так до праздника еще две недели», — удивилась одна пользовательница, видимо, имея в виду, что православные отмечают Пасху 12 апреля (католики — в ближайшие выходные, 5 апреля). Она в шутку предположила, что «к православной еще пакетов подарят».
Однако автор ролика пояснила, что «они всегда раньше дают».