31 марта 2026, вторник, 17:03
«А деньгами не судьба?»: белоруска показала продукты, которые мужу на работе подарили к Пасхе

«А деньгами не судьба?»: белоруска показала продукты, которые мужу на работе подарили к Пасхе

Мнения разделились.

Белоруска Татьяна показала в TikTok продуктовый набор, который выдали на работе ее мужу, сотруднику Слуцкого сыродельного комбината, в подарок к Пасхе. Комментаторы отреагировали на распаковку по-разному, пишет «Зеркало».

«Дали мужу к Пасхе подарок от работы», — рассказала женщина и продемонстрировала четыре пакета с логотипом «Ясь Белоус» — торговой марки Слуцкого сыродельного комбината.

Судя по ролику, работнику предприятия среди прочего достались пять палок мясных изделий, тетрапак с молоком, пара бутылок молочных коктейлей, 10 пачек масла, четыре куска разного сыра, несколько упаковок творога и шесть банок сметаны. Женщина пояснила, что такие наборы «дают к каждому празднику».

@tany130 #слуцкий#слуцкийсыродельныйкомбинат #слуцк ♬ Jogi - Panjabi MC

В комментариях одни похвалили подарки, другие предпочли бы получить вместо продуктов деньги:

«Видно, что работодатель ценит своих сотрудников. Респект и уважения таким людям. Многим надо у него научиться».

«Все в дело пойдет, прекрасные подарки».

«Нам зарплату дали, и на том спасибо!»

«Подарки к Пасхе — что-то невероятное для меня. Так много всего, хорошие подарки».

«Работодатель с уважением относится к своим работникам. Молодец».

«Зачем столько, лучше деньгами».

«Ну ничего себе, у нас только новогодние конфеты и то не всем».

«А деньгами не судьба?»

«Можно не одну семью прокормить».

«Так до праздника еще две недели», — удивилась одна пользовательница, видимо, имея в виду, что православные отмечают Пасху 12 апреля (католики — в ближайшие выходные, 5 апреля). Она в шутку предположила, что «к православной еще пакетов подарят».

Однако автор ролика пояснила, что «они всегда раньше дают».

популярное за неделю

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин