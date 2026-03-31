Экс-президент Молдовы Додон заработал в РФ вдвое больше, чем на родине
- 31.03.2026, 16:15
- 1,292
Лидер Партии социалистов, пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон заработал в России гораздо больше, чем в Молдове.
Как сообщает Newsmaker, об этом стало известно из обнародованной декларации политика.
В декларации о доходах за 2025 год Додон задекларировал около 358 тысяч леев доходов в виде заработной платы депутата и главы своей партии.
В то же время он получил 7,59 млн рублей (1,67 млн леев) гонорара от Сбербанка России за лекции.
Один из членов семьи экс-президента получил заработную плату от российской компании «Служба проектирования» на 1,3 млн рублей (283,4 тысячи леев).