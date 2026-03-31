Уникальные кадры: украинский дрон за $2 тыс сбивает иранский «Мохаджер» за $5 млн 31.03.2026, 16:48

«Мохаджер» в среднем в 100 раз дороже «шахеда».

Бойцы 158-й отдельной механизированной бригады сбили многофункциональный иранский беспилотник Mohajer-6, стоимостью около 5 млн долларов, с помощью украинских дронов-перехватчиков LITAVR, стоимостью всего 2 тыс. долларов.

На видео запечатлен момент сбивания уникального иранского беспилотника бойцами батареи перехватчиков «Стаф» 158-й ОМБр.

Mohajer-6 – многоцелевой беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки. Способен нести полезную нагрузку мультиспектрального наблюдения и до четырех высокоточных боеприпасов, включая 4 высокоточные авиабомбы или ракеты класса «воздух-земля».

«Мохаджер» в среднем в 100 раз дороже «шахеда». Стоимость одного аппарата оценивается в сумму от $2 млн до $5 млн в зависимости от комплектации.

При этом украинские военные сбили дорогостоящий иранский беспилотник украинским дроном-перехватчиком стоимостью всего $2 тыс. Для обезвреживания цели был использован беспилотник LITAVR производства украинской компании F-Drones.

Ранее сообщалось, что пилоты 190-го учебного центра Сил беспилотных систем впервые дистанционно сбили «шахед», используя дрон-перехватчик LITAVR.

