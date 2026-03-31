Белорус стал крупнейшим торговцем цветов в Эстонии 31.03.2026, 17:27

Покоряет Финляндию и нацеливается на Швецию.

Белорус Павел Эзерин смог за несколько лет построить успешный бизнес в Эстонии и стать крупнейшим розничным продавцом цветов в стране, пишет в своем телеграм-канале экономический обозреватель Вадим Сехович.

Компания Эзерина One Management была основана в 2019 году в Таллинне. Примерно за четыре года его бизнес занял лидирующие позиции на рынке. Основным преимуществом стал развитый онлайн-магазин и бесплатная доставка по городу — редкая услуга для цветочного рынка.

В 2025 году компания вышла на рынок Финляндии, открыв подразделение в Хельсинки. Там она также предлагает бесплатную доставку и обслуживает не только столицу, но и ближайшие города. Следующий шаг — выход в Швецию с открытием бизнеса в Стокгольме.

По словам Эзерина, путь к успеху не был легким: сначала ему пришлось работать на простых работах, как и многим мигрантам. Определенную роль сыграли, однако, его эстонские корни, которые помогли легче начать дело.

Компания продает различные цветы — от роз до хризантем — и получает их через собственные представительства в Африке и Южной Америке. В 2024 году ее выручка достигла около 1,8 миллиона евро, а в штате работает порядка 35 человек.

Интересно, что предприниматель начинал свою карьеру в PR-агентстве, основанном его отцом — Андреем Эзериным. Позже этот опыт стал основой для развития собственного бизнеса. Отец Павла недавно, кстати, издал книгу «Ген мигранта. Начало». Она состоит из 25 историй «о вызовах, с которыми сталкивается человек, решившийся на переезд в другую страну в немолодом возрасте (45+-)».

