Япония впервые развернула дальнобойные ракеты на своей территории 31.03.2026, 17:39

Cигнал Китаю?

Япония впервые разместила на своей территории дальнобойные ракеты с радиусом действия до 1000 км. Они способны поражать цели на территории материкового Китая, передает ABC News.

Официальные лица сообщили о размещении первой японской ракеты большой дальности в военном лагере на юго-западе страны. Модернизированные ракеты класса «земля-корабль» типа 12, разработанные и произведенные японской компанией Mitsubishi Heavy Industries, начали нести боевую готовность в лагере Кенгун в префектуре Кумамото.

«В условиях самой сложной и суровой обстановки в сфере безопасности в послевоенную эпоху… это чрезвычайно важная возможность для укрепления сдерживания и оперативности Японии, — заявил журналистам министр обороны Синдзиро Коидзуми. - Это демонстрирует твердую решимость и способность Японии защитить себя».

Модернизированная ракета типа 12 имеет дальность действия около 1000 километров (620 миль), что значительно превышает дальность действия оригинальной ракеты в 200 километров (125 миль) и позволяет ей достигать материкового Китая.

Размещение дальнобойной ракеты дает Японии возможность «наносить удары с большого расстояния», то есть поражать вражеские ракетные базы издалека, что знаменует собой отход от политики исключительно самообороны, которой страна долгое время придерживалась в рамках своей пацифистской конституции.

