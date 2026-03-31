Лавров заговорил на уголовном жаргоне 6 31.03.2026, 18:16

1,722

Глава МИД РФ удивил выпадом в адрес «некоторых стран».

Некоторые страны мира «потеряли берега» и действуют «по беспределу», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам (РСМД).

«Уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания. По беспределу похищаются либо лишаются жизни члены политического руководства отдельных стран», — возмутился министр.

По словам Лаврова, в результате этих процессов происходит формирование нового «мирового порядка», хотя пока этот процесс выглядит как «ломка». «Можно сказать, что мы находимся в самом разгаре перестройки мирового порядка, ведущей к формированию, мы надеемся, устойчивого и справедливого многополярного мира», — отметил он.

Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется «не на жизнь, а на смерть», страны БРИКС и ШОС становятся объектами «агрессивного противодействия» со стороны тех, кто «привык жить за чужой счет и ощущать себя гегемоном», продолжил Лавров.

«Некоторые партнеры превратно понимают суть дипломатии, когда дипломатические контакты используются для прикрытия подготовки военного вторжения… Мы наблюдали подобное и в отношении Ирана, и в Минских договоренностях», — пожаловался глава МИД РФ.

Отношения Москвы с Западом, по словам Лаврова, переживают тяжелейший кризис. Россия готова к диалогу, «но уж бегать ни за кем не будет», подчеркнул министр: «Да, оставляя дверь открытой для диалога и возможных договоренностей, но, во-первых, на строго равноправной, взаимовыгодной основе. И, во-вторых, дверь открыта, и она для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com