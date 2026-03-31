Литовец приехал в Беларусь навестить родственников и получил огромный срок 1 31.03.2026, 18:44

Мирославас Троцкис

Мирославаса Троцкиса осудила на 15 лет лишения свободы.

Литовец Мирославас Троцкис осенью 2024 года поехал в Беларусь навестить родственников, был задержан и осужден на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Dissidentby.

Мирославасу 35 лет. По данным правозащитников, мужчину судили по ст. 358 УК (Шпионаж) и ст. 358−1 УК (Агентурная деятельность).

Приговор в 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима ему огласили 11 марта 2026 года.

