Литовец приехал в Беларусь навестить родственников и получил огромный срок

Литовец приехал в Беларусь навестить родственников и получил огромный срок1
- 31.03.2026, 18:44
Литовец Мирославас Троцкис осенью 2024 года поехал в Беларусь навестить родственников, был задержан и осужден на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Dissidentby.
Мирославасу 35 лет. По данным правозащитников, мужчину судили по ст. 358 УК (Шпионаж) и ст. 358−1 УК (Агентурная деятельность).
Приговор в 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима ему огласили 11 марта 2026 года.