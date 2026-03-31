Золото рухнуло как в 2008-м
- 31.03.2026, 18:47
Золото, которое еще недавно было на пике, переживает один из самых резких спадов за последние годы.
Цены на драгоценный металл в марте обвалились более чем на 13%, пишет Reuters.
Это худший месячный результат с октября 2008 года – времен глобального финансового кризиса.
Главный фактор – изменение ожиданий по ставкам в США.
Ранее рынки рассчитывали, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентных ставок в этом году. Но теперь эти ожидания почти исчезли.
Причина – существенный рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это усиливает инфляционные риски и заставляет регулятора действовать осторожнее.
Глава ФРС Джером Пауэлл прямо заявил, что регулятор может «подождать и посмотреть», как ситуация повлияет на экономику.
Дополнительное давление на драгметалл оказывает и сильный доллар. Из-за этого золото становится менее привлекательным для инвесторов.
В последние дни на рынке появились признаки коррекции. Например, во вторник, 31 марта, золото подорожало на 1,5%, примерно до $4578 за унцию.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться крайне напряженной, что подстегивает рост стоимости энергоносителей и может спровоцировать мировую инфляцию. Такое заявление сделал на днях МВФ.
В условиях глобального роста цен ФРС вряд ли пойдет на снижение ставок, а значит, доллар продолжит расти, а золото – падать.