Золото рухнуло как в 2008-м 31.03.2026, 18:47

Золото, которое еще недавно было на пике, переживает один из самых резких спадов за последние годы.

Цены на драгоценный металл в марте обвалились более чем на 13%, пишет Reuters.

Это худший месячный результат с октября 2008 года – времен глобального финансового кризиса.

Главный фактор – изменение ожиданий по ставкам в США.

Ранее рынки рассчитывали, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентных ставок в этом году. Но теперь эти ожидания почти исчезли.

Причина – существенный рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это усиливает инфляционные риски и заставляет регулятора действовать осторожнее.

Глава ФРС Джером Пауэлл прямо заявил, что регулятор может «подождать и посмотреть», как ситуация повлияет на экономику.

Дополнительное давление на драгметалл оказывает и сильный доллар. Из-за этого золото становится менее привлекательным для инвесторов.

В последние дни на рынке появились признаки коррекции. Например, во вторник, 31 марта, золото подорожало на 1,5%, примерно до $4578 за унцию.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться крайне напряженной, что подстегивает рост стоимости энергоносителей и может спровоцировать мировую инфляцию. Такое заявление сделал на днях МВФ.

В условиях глобального роста цен ФРС вряд ли пойдет на снижение ставок, а значит, доллар продолжит расти, а золото – падать.

