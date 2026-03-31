В Беларуси резко дорожает топливо 5 31.03.2026, 19:03

Что говорят о ценах в «Белоруснефти».

В Беларуси с 28 марта подняли розничные цены на автомобильное топливо. В следующий раз они вырастут с 4 апреля. Подорожание за два подхода составит семь копеек. В «Белоруснефти» рассказали о ценах на бензин и о том, что происходит на топливном рынке.

«Объем его продаж на АЗС компании растет. Но причина не только в скачке цен на топливо в ряде соседних стран, но и в традиционном для весны увеличении транзита и общего потока машин. По западному приграничью продажи выросли примерно на 20% относительно аналогичного периода 2025-го. На отдельных объектах реализация выросла в два-три раза», — сообщили в «Белоруснефти».

В компании отметили, что «такой ажиотаж нестабилен: всплески сменяются снижением реализации до обычного уровня». Это связали в том числе с ограничительными мерами со стороны европейских государств.

«Опережение реализации в приграничье составляет до 15% относительно других объектов, что для предприятий, входящих в состав „Белоруснефти“ и осуществляющих продажу топлива, очень хорошо: для нас это дополнительные продажи. При этом мы, безусловно, готовы к такому увеличению реализации», — заявили в компании.

В «Белоруснефти» отмечают, что «стоимость топлива — например, бензина АИ-95 и АИ-98, дизтоплива — в Беларуси ниже аналогичного в Польше более чем вдвое».

«95-й бензин у нас дешевле примерно в 2,2 раза, дизтопливо — в 2,5. Если посмотреть ситуацию трехнедельной давности, то тогда эта разница составляла 1,7−1,8 раза, — добавили в компании. — Дешевле у нас и газ — продукт высокого качества нашего Белорусского газоперерабатывающего завода. Разница в 2,2 раза тоже весьма существенна».

Напомним, с 28 марта литр бензина АИ-92 стоит 2,54 рубля, АИ-95 — 2,64 рубля, АИ-98 — 2,86 рубля, дизельное топливо — 2,64 рубля.

С 4 апреля стоимость топлива вырастет еще на три копейки. После этого цена на литр АИ-92 составит 2,57 рубля, АИ-95 — 2,67 рубля, АИ-98 — 2,89 рубля, дизельное топливо — 2,67 рубля.

