Чемпионат Канады опробует новые правила ФИФА на определения офсайда 3 31.03.2026, 19:15

Канадская премьер-лига начнет применять «офсайд дневного света».

Канадская премьер-лига (CPL) в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) начнет тестирование нового правила определения офсайда. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Начало тестов запланировано на 4 апреля, в день, когда в Канаде откроется новый сезон. Решение о проведении тестов было принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), и теперь оно одобрено ФИФА.

Новая трактовка, получившая название «офсайд дневного света» (daylight offside), была предложена главой глобального футбольного развития ФИФА Арсеном Венгером.

Теперь атакующий игрок будет считаться в положении «вне игры», только если он полностью опережает второго с конца защитника — между ними должно быть видимое пространство («просвет»). Если любая часть тела, которой разрешено забивать гол, находится на одной линии с защитником, офсайд фиксироваться не будет.

«Это важный пилотный проект. Протестировав эту новую интерпретацию на профессиональных соревнованиях, мы сможем лучше понять, как она повлияет на игру, в том числе с точки зрения повышения ясности и динамичности игры, а также продвижения атакующей игры», — приводит слова Венгера пресс-служба ФИФА.

Параллельно с новым офсайдом в Канаде впервые на профессиональном уровне опробуют систему Football Video Support (FVS) — упрощенный аналог VAR без специальных видеоарбитров. Главные тренеры смогут делать ограниченное количество запросов на видеопросмотр в случае явных ошибок в эпизодах с голом, пенальти, прямой красной карточкой или наказанием не того игрока. Для этого тренер должен сразу после инцидента передать карточку четвертому арбитру.

Отмечается, что новая система FVS не заменит VAR, а поможет судьям принимать решения.

Чемпионат Канады стал первой профессиональной лигой, где IFAB и ФИФА решили провести испытание «дневного офсайда». Генеральный директор CPL Джеймс Джонсон назвал это «возможностью позиционировать лигу на передовой инноваций и внести значимый вклад в глобальное развитие игры» .

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com