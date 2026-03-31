Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив 31.03.2026, 19:27

Киев может использовать опыт организации «зернового коридора».

Украина может содействовать разблокированию судоходства в Ормузском проливе, используя опыт организации «зернового коридора» в Черном море. Об этом пишет Politico.

О том, что успех Киева в прорыве российской блокады черноморских портов может быть полезен на Ближнем Востоке, заявил изданию президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона делится опытом, и страны Персидского залива «понимают» эффективность сил обороны в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп требует от союзников НАТО начать борьбу с Ираном в проливе, но они не хотят вступать в вооруженный конфликт, пишут авторы статьи. Украина может предложить другой путь: чтобы обеспечить движение кораблей из Одесской области, она потопила значительную часть Черноморского флота РФ, а остатки оттеснила на безопасное расстояние.

Руководитель мониторинговой группы по ситуации в Черноморском регионе при Институте стратегических исследований Черного моря Андрей Клименко рассказал, что в одесские порты сейчас заходят около 200 грузовых судов в месяц.

По его словам, Киев не раскрывает подробностей своей стратегии, но, вероятно, система включает защиту от воздушных атак, противоминную безопасность и совместную работу береговой артиллерии, авиации и беспилотных подразделений.

