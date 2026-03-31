31 марта 2026, вторник, 20:06
Зеленский встретился с Каллас

  31.03.2026, 19:41
Зеленский встретился с Каллас

Обсудили разблокирование кредита для Украины на 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая прибыла в Киев 31 марта.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Глава государства поблагодарил Каллас за визит в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов и поддержку украинцев на протяжении всех лет российской агрессии.

Президент наградил Верховного представителя Евросоюза орденом княгини Ольги I степени.

Зеленский и Каллас обсудили возможные решения, которые помогут разблокировать финансовую поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

«Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше», - заявил он.

Стороны говорили и о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по членству Украины в Евросоюзе.

