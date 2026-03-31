В Жлобине должник оборудовал в лесу шалаш, чтобы прятаться от судебных исполнителей 1 31.03.2026, 20:18

Детали курьезной истории.

В Жлобине 43-летний должник оборудовал в лесу шалаш, чтобы скрываться от судебных исполнителей. Детали курьезной истории рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Мужчина получил по наследству от матери дом. Вместе с недвижимостью ему достались и долги родственницы по кредиту. К ним мужчина прибавил собственные просроченные платежи по оплате жилищно-коммунальных услуг и мобильной связи. В общей сложности он задолжал более двух тысяч рублей.

В один из дней судебные исполнители приехали к дому мужчины, но его там не было. Местные жители рассказали, что видели соседа в лесу, где тот «обустроил уютный шалаш».

«Именно там, „в лесной резиденции“, и нашли должника сотрудники органа принудительного исполнения. Шалаш оказался оборудован на совесть: лавочки, ветошь, большой костер — здесь все говорило о том, что можно коротать время вдали от долговых обязательств», — сообщили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Как пояснил должник, официально он нигде не работает, перебивается подработками. После разговора с судебными исполнителями он пообещал выплатить долги.

