Зеленский: Четкая дата вступления Украины в ЕС – это гарантия поражения РФ

Зеленский: Четкая дата вступления Украины в ЕС – это гарантия поражения РФ5
- 31.03.2026, 20:24
С Украиной Евросоюз станет сильнее.
Россия пытается любой ценой помешать вступлению Украины в Европейский Союз, поскольку это будет означать ее поражение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к европейским министрам.
Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И вклад Украины в глобальную стабильность рассматривают как вклад Европы.
«Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС – это гарантия безопасности: для нас и для Европы. Наш потенциал – человеческий, технологический, военный – это потенциал Европы», - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Россия пытается различными методами остановить вступление Украины в ЕС. В то же время Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.
«Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это», - добавил он.