В Чехии зафиксировали новый антирекорд рождаемости 4 31.03.2026, 20:44

В 2025 году в Чехии родилось 77,6 тыс. детей, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений. По сравнению с 2024 годом рождаемость в республике упала на 6,7 тыс., сообщает чешское управление статистики.

В прошлом году также на 1,9 тыс. уменьшилось количество заключенных браков — до 42,5 тыс. Это обновило антирекорд 2013 года — тогда в брак вступило 43,5 тыс. пар — и стало самым низким показателем со времен Первой мировой войны, отмечает ведомство.

По данным управления статистики, в 2025 году в Чехии распалось 21,2 тыс. браков — на 0,4 тыс. больше, чем в 2024 году. Разводы затронули более 20,3 тыс. детей. Умерло в республике в общей сложности 113,3 тыс. человек, прирост с 2024 года составил 1,1 тыс. и пришелся в основном на женщин.

«В 2025 году население Чехии увеличилось на 6,3 тыс. человек и превысило 10,915 млн. Международная миграция привела к увеличению населения на 42 тыс. человек, в то время как естественный прирост населения сократился на 35,7 тыс.», — пишет управление статистики.

В 2023 году в Евросоюзе родилось 3,665 млн детей — это наименьший показатель с 1961 года, сообщил Евростат. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка вырос до 29,8 года.

ООН в июне 2025 года заявила о рекордно низкой рождаемости во многих странах мира. Каждый пятый участник опроса, который провела организация, признался, что завести детей ему мешает высокая стоимость жизни и финансовые трудности.

