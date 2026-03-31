Иран угрожает ударами по американским техногигантам на Ближнем Востоке

Иран угрожает ударами по американским техногигантам на Ближнем Востоке4
- 31.03.2026, 20:53
- 1,308
КСИР анонсировал удары по Microsoft, Apple, Google, Tesla и другим компаниям.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удары по 18 американским технологическим и оборонным компаниям на Ближнем Востоке, предупредив сотрудников о необходимости немедленной эвакуации. Об этом сообщает агентство Tasnim.
В список вошли Microsoft, Apple, Google, Meta, Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing.
КСИР считает, что эти компании являются «ключевым элементом в планировании и отслеживании целей» для ударов по стране.
«Эти компании, начиная с 20.00 среды, 1 апреля, по тегеранскому времени, должны ожидать уничтожения соответствующих подразделений в ответ на каждый акт на территории Ирана», — заявили в КСИР.
Сотрудникам этих организаций КСИР рекомендовал немедленно покинуть свои рабочие места ради собственной безопасности. Жителям, находящимся вблизи офисов компаний во всех странах региона, также рекомендуется покинуть территорию в радиусе одного километра и переместиться в безопасное место.