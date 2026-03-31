Иран угрожает ударами по американским техногигантам на Ближнем Востоке 4 31.03.2026, 20:53

1,308

КСИР анонсировал удары по Microsoft, Apple, Google, Tesla и другим компаниям.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удары по 18 американским технологическим и оборонным компаниям на Ближнем Востоке, предупредив сотрудников о необходимости немедленной эвакуации. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В список вошли Microsoft, Apple, Google, Meta, Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing.

КСИР считает, что эти компании являются «ключевым элементом в планировании и отслеживании целей» для ударов по стране.

«Эти компании, начиная с 20.00 среды, 1 апреля, по тегеранскому времени, должны ожидать уничтожения соответствующих подразделений в ответ на каждый акт на территории Ирана», — заявили в КСИР.

Сотрудникам этих организаций КСИР рекомендовал немедленно покинуть свои рабочие места ради собственной безопасности. Жителям, находящимся вблизи офисов компаний во всех странах региона, также рекомендуется покинуть территорию в радиусе одного километра и переместиться в безопасное место.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com