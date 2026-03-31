Белоруска обнаружила «археологическую находку» в блинчиках из «Гиппо» 2 31.03.2026, 21:08

Фотофакт.

Обломок кости обнаружила в блинчиках с мясом пользовательница Threads под ником kalinavskk. Готовое к употреблению блюдо девушка купила в одном из столичных магазинов сети «Гиппо», передает «Зеркало».

«Блинчик с мясом и археологическая находка внутри. Давно не покупала готовую еду в „Гиппо“ (последний раз попался просроченный салат). Но вот спустя полгода решила дать шанс. Спасибо, теперь это точно последний раз», — написала kalinavskk.

Напомним, в феврале другая пользовательница соцсети заявила, что купила в столичном «Гиппо» пирожные с плесенью. Ролик заметили в центре гигиены и эпидемиологии Центрального района и проверили торговый объект.

— В ходе изучения информации из видео подтвержден факт реализации пищевой продукции негарантированного качества. За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данном предприятии торговли приняты меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь, — рассказали специалисты госагентству «Минск-Новости». — Кроме того, в отношении торгового объекта проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых запланирован отбор проб продукции, аналогичной указанной в видеообращении, с целью проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.

