Будут ли в России протесты из-за блокировки Telegram и WhatsApp? 1 31.03.2026, 21:20

Более половины россиян выступили против блокировки мессенджеров.

В России выросло число противников блокировки Telegram и WhatsApp. В марте такими действиями Роскомнадзора были недовольны 55% граждан, показал опрос «Левада-Центра». Только 15% респондентов безоговорочно одобряли ограничения, еще 21% поддерживали их частично. За 7 месяцев отношение россиян резко изменилось: так, в августе сторонников блокировок было больше (49%), чем противников (41%).

Недовольство усилилось на фоне массовых отключений связи, охвативших почти всю страну вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. В марте 77% россиян сообщили о проблемах с мобильным интернетом, а 74% — о перебоях в работе мессенджеров (против 71% и 63% в августе). Почти 70% респондентов заявили, что это осложнило им жизнь. Причем каждый четвертый (26-27%) пожаловался на серьезные негативные последствия для себя, вызванные блокировками. В августе таких было 16-17%.

Несмотря на блокировки, Telegram продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. По данным «Левады», в марте им пользовались 47% граждан. Однако за 7 месяцев его аудитория сократилась на 15%. На этом фоне нарастил охваты госмессенджер Max, которым пользуются уже 42% россиян против 6% в августе. WhatsApp оказался на третьем месте. За тот же период его аудитория упала с 70% до 28%.

Блокировки способствовали росту интереса россиян к VPN. За год число тех, кто ничего не знает о таких сервисах, сократилось с 32% до 23%, а доля осведомленных граждан выросла с 31% до 38%. При этом количество пользователей средств обхода блокировок не изменилось: 20% прибегают к ним регулярно, 16% — иногда.

Одновременно блокировки ударили по рейтингам властей. Так, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина и доверия к нему опустился до минимума с начала войны, а поддержка «Единой России» — до самого низкого значения с декабря 2021 года, показал мартовский опрос государственного ВЦИОМа.

По данным источников «Верстки», кураторы внутренней политики Кремля находятся «в панике», поскольку «продать» россиянам «полный „чебурнет“ не получается». При этом собеседники издания уверяли, что администрация президента выступала против ограничений, но соответствующие решения все же были пролоббированы ФСБ и приняты на Совете безопасности.

Тем временем последние события свидетельствуют о том, что блокировкой Telegram и WhatsApp все не закончится. Следующим этапом властей станет борьба с VPN. 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев обсудил с операторами связи и технологическими компаниями введение платы и штрафов за использование сервисов для обхода блокировок. Как рассказал присутствовавший на встрече источник Forbes, министр также не исключил, что россиян начнут привлекать к административной ответственности за VPN. Собеседники издания сошлись во мнении, что инициатива исходит из закрытого поручения Путина.

