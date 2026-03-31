Американскую журналистку похитили в Ираке 31.03.2026, 21:52

Похищение произошло в центре Багдада.

Иракские власти заявили о похищении неизвестными иностранного журналиста. Один из похитителей задержан в результате погони, сообщает итальянское агентство ANSA. По сообщениям иракских газет, похищенная — гражданка США Шелли Киттлсон, работавшая на несколько международных медиа.

При этом МВД Ирака не указало никаких подробностей похищения, за исключением того, что оно случилось «вечером». Не были названы ни гражданство, ни пол жертвы, ни СМИ, с которыми он или она были связаны.

Киттлсон жила в Багдаде и Италии, сотрудничала с информационной службой Al-Monitor, специализирующейся на новостях о событиях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Кроме того, она была связана с британской вещательной компанией BBC, итальянским агентством ANSA, американскими журналами Foreign Policy и Newsweek. Сообщается, что похищение произошло в центре Багдада.

Причины похищения неизвестны, власти сообщают о том, что продолжают поиски женщины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com