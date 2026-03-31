Некоторые дороги в Минске заузят 3 31.03.2026, 22:02

1,658

Зачем?

Участки некоторых дорог столицы планируется заузить для повышения безопасности движения. Об этом сообщил БелТА заместитель начальника УГАИ МОБ ГУВД Минского горисполкома Денис Ливанович.

Спикер отметил, что «конструктивное заужение» проезжей части планируется применять «вблизи пешеходных переходов, преимущественно нерегулируемых».

«Это необходимо для того, чтобы водитель транспортного средства мог своевременно заметить пешехода при выходе на проезжую часть и стоящий автомобиль не мешал», — отметил Денис Ливанович.

Он добавил, что в первую очередь изменения коснутся спальных густонаселенных микрорайонов, характеризующихся дефицитом парковок, а также во дворах и улицах на маршрутах к образовательным учреждениям и выходам к детским площадкам, передает ОНТ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com