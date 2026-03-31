закрыть
31 марта 2026, вторник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Некоторые дороги в Минске заузят

3
  31.03.2026, 22:02
  • 1,658
Зачем?

Участки некоторых дорог столицы планируется заузить для повышения безопасности движения. Об этом сообщил БелТА заместитель начальника УГАИ МОБ ГУВД Минского горисполкома Денис Ливанович.

Спикер отметил, что «конструктивное заужение» проезжей части планируется применять «вблизи пешеходных переходов, преимущественно нерегулируемых».

«Это необходимо для того, чтобы водитель транспортного средства мог своевременно заметить пешехода при выходе на проезжую часть и стоящий автомобиль не мешал», — отметил Денис Ливанович.

Он добавил, что в первую очередь изменения коснутся спальных густонаселенных микрорайонов, характеризующихся дефицитом парковок, а также во дворах и улицах на маршрутах к образовательным учреждениям и выходам к детским площадкам, передает ОНТ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

