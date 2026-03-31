Беларусбанк предупредил о перебоях в работе 31.03.2026, 22:40

Какие платежи будут недоступны.

Беларусбанк предупредил клиентов о перебоях в осуществлении некоторых операций. Это связано с технологическими работами, которые затронут два периода времени.

Неудобства могут возникнуть 4 апреля с 08:00 до 17:00. В это время, возможно, не будет функционировать сервис мгновенных платежей – система денежных переводов по номеру телефона.

Также некоторые перебои в работе финучреждения возможны с 23:00 4 апреля до 07:00 5 апреля.

«В подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек», – сказано на сайте Беларусбанка.

При этом операции с использованием платежных карт будут проходить без ограничений.

