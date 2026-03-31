Король Великобритании Карл посетит США с госвизитом и встретится с Трампом

Король Великобритании Карл посетит США с госвизитом и встретится с Трампом1
- 31.03.2026, 22:54
Лондон попытается наладить отношения с Вашингтоном.
Букингемский дворец подтвердил, что король Карл III и королева Камилла посетят Вашингтон в конце апреля с государственным визитом. Об этом стало известно на фоне резкого ухудшения отношений между Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которого президент США раскритиковал за недостаточную, по его мнению, поддержку войны против Ирана.
Сообщается, что в честь Карла в Белом доме будет устроен банкет, король также выступит перед Конгрессом США. Другие детали программы пока уточняются. На обратном пути монарх посетит Бермудские острова — британскую заморскую территорию в Атлантическом океане.
Трамп сообщил в соцсетях, что визит в США состоится с 27 по 30 апреля, и его программа будет включать «прекрасный банкетный ужин в Белом доме вечером 28 апреля».
Решение о государственных визитах короля принимает правительство Великобритании. Официальное объявление о поездке задержалось на фоне напряженности в отношениях двух стран из-за войны с Ираном, хотя практическая подготовка все это время продолжалась.
В этом году Соединенные Штаты празднуют 250-летие своей независимости от Великобритании.
По имеющимся у BBC сведениям, король не планирует встречаться со своим младшим сыном, принцем Гарри, который живет в США и находится в натянутых отношениях с королевской семьей.