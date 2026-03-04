В Беларуси зарегистрирован «Орден меньших братьев капуцинов» 10 4.03.2026, 0:59

6,152

Этот монашеский орден был основан в 1525 году.

О государственной регистрации религиозной организации «Римско-католическая монашеская община «Орден меньших братьев капуцинов» сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Отмечается, что 3 марта заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя торжественно вручил свидетельство о госрегистрации брату Олегу Шендо OFMCap, высшему настоятелю ордена.

«Сообщество братьев капуцинов на территории современной Беларуси является одним из самых молодых, его присутствие на нашей земле началось в 1938 году в небольшой местности Перелом на Гродненщине. Период военных лихолетий и более поздних преследований выдержали только двое капуцинов, которые не были священниками. Благодаря верности своему призванию и прилежному служению в непростых обстоятельствах, они дождались очередных призваний, которые в то время рождались еще в условиях конспирации», — сообщает портал.

В марте 1997 года была образована Вице-провинция Беларуси, опеку над которой осуществляла Варшавская провинции капуцинов. В 2013 году Вице-провинция была реорганизована в Кустодию Беларуси.

Сообщества капуцинов при католических приходах действуют в агрогородке Липнишки (Ивьевский район, Гродненская область), Докшицах (Витебская), Молодечно и Смолевичах (Минская), а также в деревне Копище Минского района.

С 2017 года Кустодия опекает белорусских капуцинов в Вильнюсе, с 2024-го — в Воронеже (РФ).

«На счету белорусских Капуцинов есть также несколько лет миссионерского служения в Габоне и Грузии», — отмечает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Орден меньших братьев капуциинов — монашеский орден, основанный Маттео Басси в 1525 году как ветвь францисканского ордена. Утвержден в 1528 году папой Климентом VII.

Государственную перерегистрацию в Беларуси прошло 3.426 религиозных организаций, в результате их количество уменьшилось на 4,6% (до перерегистрации было 3.592), сообщила 8 октября 2025 года инициатива «Хрысціянская візія».

