The Times рассказала о бойцах «Хартии» из Латинской Америки, которые помогли вернуть Купянск

2
  • 4.03.2026, 4:44
  • 4,352
В ВСУ служит много колумбийцев.

В украинском штурмовом подразделении разведывательно-ударного батальона 13-й бригады НГУ «Хартия» преобладают бойцы из Южной Америки, причем более половины из них – колумбийцы. Об этом написала The Times 27 февраля.

24-летний боец Энтони, получивший ранение в Купянске в результате удара российского дрона, рассказал, что приехал на войну «наполовину по экономическим причинам, наполовину из любви к оружию». Он говорит, что со временем почувствовал желание защищать страну, давшую ему такую возможность.

Военный говорит, что в случае гибели будет похоронен в Украине, так как перевозка тела на родину слишком дорога. Этот вопрос он уже обсудил с семьей в Боготе.

По данным украинских властей, с начала вторжения России в 2022 году за Украину воевали более 7 тыс. колумбийцев, при этом свыше 800 из них погибли. В целом около 25% иностранных добровольцев в украинской армии сейчас составляют граждане Колумбии. Вместе с бойцами из Бразилии, Аргентины, Чили, Перу и Парагвая они образуют крупнейший иностранный контингент в украинских силах обороны.

Капитан Гамлет Авагян, который командует одним из крупнейших иностранных боевых подразделений в Украине, заявил, что южноамериканцы проявляют высокую мотивацию даже после ранений. Его подразделение участвовало в операции по возвращению Купянска, ставшей победой украинских сил после месяцев отступлений.

Часть западных добровольцев критикует приток южноамериканцев, утверждая, что многие приезжают исключительно ради денег. «Латинская Америка действительно превратила это в бизнес», – сказал 52-летний Франк с позывным Берлиоз, бывший легионер Французского иностранного легиона, служащий в Украине с 2022 года. За службу иностранцы получают около $3450 в месяц – это в несколько раз больше, чем зарплата опытных военных в Колумбии, отмечает издание.

Эксперты отмечают, что участие иностранных бойцов в войне в Украине отражает более широкую тенденцию – глобализацию военного труда, когда люди отправляются на конфликты по экономическим причинам, перенося свои навыки из одной войны в другую.

