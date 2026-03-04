закрыть
6 марта 2026, пятница, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран атаковал «Шахедом» консульство США в Дубае: новые детали

  • 4.03.2026, 8:32
  • 4,008
Иран атаковал «Шахедом» консульство США в Дубае: новые детали

Появилось видео последствий.

Возле консульства США в Дубае в ОАЭ, вечером 3 марта, произошел небольшой пожар из-за удара беспилотника Ирана. Об этом массово рассказывают очевидцы инцидента, и делятся соответствующими видео в сети.

Местные власти отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а возгорание уже потушили. В свою очередь в агентстве Reuters уточнили, что по американскому дипучреждению попал именно иранский беспилотник.

Очевидцы рассказывают о дыме, поднимающемся над районом возле здания консульства США. Есть также несколько видео, на которых, как утверждается, показан момент удара по территории американского консульства.

Глава государственного департамента США Марко Рубио только что в эфире американских вещателей заявил, что потерь в консульстве США в Дубае «нет», удар иранского дрона пришелся по автостоянке.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц