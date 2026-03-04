Иран атаковал «Шахедом» консульство США в Дубае: новые детали 4.03.2026, 8:32

4,008

Появилось видео последствий.

Возле консульства США в Дубае в ОАЭ, вечером 3 марта, произошел небольшой пожар из-за удара беспилотника Ирана. Об этом массово рассказывают очевидцы инцидента, и делятся соответствующими видео в сети.

Местные власти отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а возгорание уже потушили. В свою очередь в агентстве Reuters уточнили, что по американскому дипучреждению попал именно иранский беспилотник.

Очевидцы рассказывают о дыме, поднимающемся над районом возле здания консульства США. Есть также несколько видео, на которых, как утверждается, показан момент удара по территории американского консульства.

Глава государственного департамента США Марко Рубио только что в эфире американских вещателей заявил, что потерь в консульстве США в Дубае «нет», удар иранского дрона пришелся по автостоянке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com