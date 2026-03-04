Иран атаковал «Шахедом» консульство США в Дубае: новые детали
- 4.03.2026, 8:32
Появилось видео последствий.
Возле консульства США в Дубае в ОАЭ, вечером 3 марта, произошел небольшой пожар из-за удара беспилотника Ирана. Об этом массово рассказывают очевидцы инцидента, и делятся соответствующими видео в сети.
Местные власти отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а возгорание уже потушили. В свою очередь в агентстве Reuters уточнили, что по американскому дипучреждению попал именно иранский беспилотник.
Очевидцы рассказывают о дыме, поднимающемся над районом возле здания консульства США. Есть также несколько видео, на которых, как утверждается, показан момент удара по территории американского консульства.
Глава государственного департамента США Марко Рубио только что в эфире американских вещателей заявил, что потерь в консульстве США в Дубае «нет», удар иранского дрона пришелся по автостоянке.