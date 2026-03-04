закрыть
6 марта 2026, пятница, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В «Белавиа» оценили число белорусов, застрявших в ОАЭ и Омане

6
  • 4.03.2026, 8:55
  • 3,966
В «Белавиа» оценили число белорусов, застрявших в ОАЭ и Омане

Ситуация уже «чуть прогнозируемая».

В ОАЭ и Омане осталось около 1300 белорусских туристов, которых предстоит оттуда вернуть. Такое количество генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец предварительно назвал в эфире «Беларусь 1», пишет «Зеркало».

По словам Чергинца, нынешняя ситуация в Персидском заливе — очередной вызов для «Белавиа», поскольку «это не одна-две страны, а целый регион, популярный у нас: бизнес, деловые контакты, транзит».

— Все категории пассажиров в зоне риска, все ждут вывоза обратно. Теоретически можно переехать в другую страну и улететь, но регион почти весь заблокирован. Работаем с МИД и посольствами — ситуация непростая, но где-то получается, — рассказал гендиректор авиакомпании.

Он напомнил, что 3 марта уже вылетел первый вывозной рейс из Дубая в Минск, и анонсировал новые 4 и 5 марта: «Ситуация уже чуть прогнозируемая».

Первый вывозной рейс из Дубая вылетел с дозаправкой в Актау, а 4 и 5 марта самолеты Airbus полетят напрямую, без дозаправок, так как топлива хватит.

Чергинец пояснил, что власти ОАЭ временно запретили завоз пассажиров в Дубай. В результате рейсы туда выполняются практически пустыми, тогда как обратно самолеты возвращаются полностью загруженными.

«Убыток для компании, но доплат не требуем, это не наша политика», — добавил он.

По его словам, сейчас в ОАЭ могут находиться до тысячи пассажиров, ожидающих возвращения в Беларусь, еще порядка 300 человек — в Омане.

«Закрыт рейс в Тель-Авив, но здесь больше не туристические возможности, поэтому там остроты такой нет. Кто-то застрял, но это не очень большие цифры», — сказал Чергинец.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц