В «Белавиа» оценили число белорусов, застрявших в ОАЭ и Омане 6 4.03.2026, 8:55

3,966

Ситуация уже «чуть прогнозируемая».

В ОАЭ и Омане осталось около 1300 белорусских туристов, которых предстоит оттуда вернуть. Такое количество генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец предварительно назвал в эфире «Беларусь 1», пишет «Зеркало».

По словам Чергинца, нынешняя ситуация в Персидском заливе — очередной вызов для «Белавиа», поскольку «это не одна-две страны, а целый регион, популярный у нас: бизнес, деловые контакты, транзит».

— Все категории пассажиров в зоне риска, все ждут вывоза обратно. Теоретически можно переехать в другую страну и улететь, но регион почти весь заблокирован. Работаем с МИД и посольствами — ситуация непростая, но где-то получается, — рассказал гендиректор авиакомпании.

Он напомнил, что 3 марта уже вылетел первый вывозной рейс из Дубая в Минск, и анонсировал новые 4 и 5 марта: «Ситуация уже чуть прогнозируемая».

Первый вывозной рейс из Дубая вылетел с дозаправкой в Актау, а 4 и 5 марта самолеты Airbus полетят напрямую, без дозаправок, так как топлива хватит.

Чергинец пояснил, что власти ОАЭ временно запретили завоз пассажиров в Дубай. В результате рейсы туда выполняются практически пустыми, тогда как обратно самолеты возвращаются полностью загруженными.

«Убыток для компании, но доплат не требуем, это не наша политика», — добавил он.

По его словам, сейчас в ОАЭ могут находиться до тысячи пассажиров, ожидающих возвращения в Беларусь, еще порядка 300 человек — в Омане.

«Закрыт рейс в Тель-Авив, но здесь больше не туристические возможности, поэтому там остроты такой нет. Кто-то застрял, но это не очень большие цифры», — сказал Чергинец.

