закрыть
6 марта 2026, пятница, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко обложили со всех сторон»

30
  • 4.03.2026, 16:03
  • 27,438
«Лукашенко обложили со всех сторон»

Диктатору реально страшно.

Политический аналитик информационного агентства «Позірк» Александр Класковский в комментарии «Филину» рассказал о потенциальных угрозах, между которыми сейчас лавирует правитель Беларуси.

— Лукашенко действительно только спустя сутки после известия о гибели Хаменеи отреагировал и гораздо более мягко, чем Путин (правитель РФ назвал его смерть «убийством, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права» — ред.), — говорит Александр Класковский о том, чем может быть обусловлено поведение беларуского правителя в последние дни. — В послании правителя обрисованы только какие-то анонимные враги, «вероломная атака», но чья, непонятно.

Все максимально заретушировано. Полагаю, что Лукашенко и его приближенные долго подбирали слова.

С одной стороны, нужно было выполнить какой-то минимум в плане соболезнований, все-таки с иранским режимом давно и плотно поддерживается партнерство. И это не столько торговля, сколько идеологическое родство.

Вспомним, что Лукашенко и сам раньше был одним из пылких обличителей «американского гегемона», «американской военщины».

У него, как известно, есть и особый пунктик по части трагического финала диктаторов. Очевидно, Лукашенко проецирует на себя их судьбы — и Милошевича, и Хусейна, и Каддафи.

В свое время он приютил Бакиева, свергнутого президента Кыргызстана. И по Мадуро он предлагал «идеальный план», но Вашингтон его не послушал.

С другой стороны, реакция Лукашенко была запоздалой и довольно приглушенной, потому что он вынужден наступать на горло собственной песне. Он опасается разозлить Трампа.

И не хотел бы сорвать переговоры по так называемой «большой сделке», которая, возможно, предполагает дальнейшее снятие американских санкций.

С иранцами вроде бы Трамп тоже вел диалог, переговоры шли в Женеве и уже даже звучали слова, что стороны приближаются к некой сделке. И вдруг буквально через пару дней этот удар.

То есть Лукашенко видит, что Трамп вспыльчив и непредсказуем. Вот не понравилось ему, как идут переговоры, он посчитал, что иранцы мало уступают, и ударил.

— С Беларусью вряд ли подобное возможно.

— Конечно, Трамп не станет бомбить Минск или Дрозды или отправлять свой спецназ для захвата. Но навредить он все равно может.

Лукашенко тоже как бы ведет переговоры с американцами. И в этом контексте составить послание по поводу смерти Хаменеи — это только технический момент.

А вот как себя вести дальше в этих переговорах? Лукашенко же хочется получить максимум — и снятие санкций, и, может быть, чтобы Вашингтон надавил на Литву по поводу транзита калия.

А еще жажда легитимизации, а не просто торговля — санкции в обмен на узников режима. У него же есть этот «комплекс нелегитимности».

Лукашенко не хочет потерять и вожделенные знаки внимания от Трампа. А как он хотел полететь на саммит Совета мира! Но из Москвы, как известно, тормознули. И вот он видит: будешь очень кочевряжиться — Трамп может вспылить.

Еще один нелицеприятный фактор — буквально накануне свою политику к его режиму ужесточил Зеленский. Получается, что Лукашенко сейчас обложен со всех сторон.

Кроме этого, мне кажется, иранские события могли заставить правителя задуматься о том, насколько устойчив его режим. Потому что режим аятолл все-таки не назовешь персоналистской диктатурой.

Там был и духовный лидер, и президент, и парламент, и целых две армии, включая КСИР, созданный специально на случай разных потрясений.

А в Беларуси персоналистская диктатура: исчезает Лукашенко — и все развалится. То есть он гнался за неограниченной властью, в итоге создал систему, которая держится на одном гвозде.

— Соратники, вы как-то уже говорили, спасать Лукашенко вряд ли будут. Подобное мы, кстати, наблюдали, и при ликвидации других диктаторов. Также мы видим, что и Путин не спешит на помощь ни к кому из своих друзей.

— Путин Лукашенко вряд ли будет спасать. Но Беларусь — это стратегический плацдарм или «балкон», как они называют. То есть лично за Лукашенко россияне сражаться не будут, но уступать эту территорию не хотят, конечно.

И у Кремля действительно может быть свой сценарий, если там посчитают, что Лукашенко слишком одряхлел или слишком заигрался на западном векторе, например.

Они могут провести свою спецоперацию и люди с пророссийскими мозгами, которые окружают правителя, легко его сдадут. Я бы напомнил еще и о недавних сигналах Москвы, которые звучали как намеки: якобы Запад хочет устроить новый переворот в Беларуси.

Не исключаю, что это Москва таким образом невольно выдает свой план, который я называю «белорусский Гляйвиц». То есть российские спецслужбы могут спровоцировать какой-то инцидент и потом решить вопрос транзита власти в Беларуси в свою пользу.

— Вы перечислили несколько факторов, которые Лукашенко может рассматривать как потенциальную угрозу. Какой из них наиболее вероятный, на ваш взгляд?

— По поводу Трампа, повторю, непосредственного удара или какой-то операции Лукашенко вряд ли боится. Скорее, опасается упущенной выгоды, рискуя так и остаться изгоем, нерукопожатным на Западе. Вдруг засветил лучик надежды и вот он может погаснуть.

Есть основания опасаться украинцев. Потому что они не единожды переходили красные линии, очерченные Москвой: и зайдя на территорию РФ, и когда стали бить вглубь России на тысячи километров.

Раньше Лукашенко мог думать, что с Киевом есть негласные договоренности, но, видимо, сейчас Путин его подталкивает к тому, чтобы из Беларуси исходила большая угроза для Украины.

Своим «Орешником» и прочим он подставляет Лукашенко под ответный удар. Это нельзя игнорировать, тем более зная, как сильно украинцы продвинулись в плане дронов и создали свою ракету.

А Путина он боится уже не столько в плане потери власти, сколько жизни. Другое дело, что выкручиваться и лавировать — это способ его существования.

Но сейчас Лукашенко слишком далеко зашел. Скорее всего, понимает, что при страшной жажде власти настал момент подумать о том, чтобы спасти себя и свою семью.

Он уже не сможет просто так сидеть на троне и всеми командовать. Их семейный клан накопил большие богатства, разросся, там уже куча внуков.

И вот Лукашенко наворотил столько дел, что нужно очень сильно лавировать, чтобы как-то и самому чисто физически уцелеть, и за близких, думаю, ему уже страшно. Особенно наблюдая за тем, что происходит с членами семей диктаторов, с которыми удалось расправиться.

Написать комментарий 30

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц