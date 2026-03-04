закрыть
6 марта 2026, пятница, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев, покачиваясь, подошел к «линии фронта»

3
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 4.03.2026, 9:27
  • 11,202
Медведев, покачиваясь, подошел к «линии фронта»

Подкатился из тыла и гаркнул перегарно.

Который день сионистский недруг вместе с «большим дьяволом» – Америкой, долбят по российскому стратегическом партнеру Ирану, а Медведев только еще неторопливо подошел, покачиваясь, к «линии фронта», что-то жует, харчи по углам рта висят.

Подкатился из тыла и гаркнул перегарно:

Третья мировая пока не идет, но начнется в любой миг, если Трамп продолжит свой курс!

Все, Трамп, капут тебе. Сливай горючее из самолетов и шагай с белым флагом сдаваться – Медведев примет капитуляцию. Да «бурбона» пару бутылок не забудь взять, отметить поражение.

Это, между прочим, одна из причин бесконечных провалов российских великих геополитиков – все время опаздывают. Почему только на третий день выступил, Медведев?! Обязан был с первыми ударами Трампа и Нетаньяху проснуться, прыгать на постели и кричать о Третьей мировой.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц