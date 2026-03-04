Медведев, покачиваясь, подошел к «линии фронта»3
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 4.03.2026, 9:27
- 11,202
Подкатился из тыла и гаркнул перегарно.
Который день сионистский недруг вместе с «большим дьяволом» – Америкой, долбят по российскому стратегическом партнеру Ирану, а Медведев только еще неторопливо подошел, покачиваясь, к «линии фронта», что-то жует, харчи по углам рта висят.
Подкатился из тыла и гаркнул перегарно:
Третья мировая пока не идет, но начнется в любой миг, если Трамп продолжит свой курс!
Все, Трамп, капут тебе. Сливай горючее из самолетов и шагай с белым флагом сдаваться – Медведев примет капитуляцию. Да «бурбона» пару бутылок не забудь взять, отметить поражение.
Это, между прочим, одна из причин бесконечных провалов российских великих геополитиков – все время опаздывают. Почему только на третий день выступил, Медведев?! Обязан был с первыми ударами Трампа и Нетаньяху проснуться, прыгать на постели и кричать о Третьей мировой.
