С Ближнего Востока за два дня вылетели 11 российских бизнес-джетов, включая борт Януковича 11 4.03.2026, 9:55

9,164

Еще один самолет связан с семьей Патрушева.

По меньшей мере 11 бизнес-джетов с российской регистрацией 2 и 3 марта вылетели из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные авиаперелетов.

Восемь самолетов бизнес-авиации специально прибыли на Ближний Восток после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Самолет, связанный с Януковичем

С 1 по 3 марта семь самолетов прибыли в город Сахар в Омане, расположенный примерно в 200 километрах от Маската. Среди них был бизнес-джет Dassault Falcon 900C, который связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По данным СМИ, этот самолет прибыл в Сахар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и впоследствии вылетел в направлении Москвы.

Кроме того, 2 марта в Сахар прилетел самолет Ту-204-300, который использует Роскосмос. Сообщается, что перелет организовала компания GetJet, а стоимость места на борту достигала 20 тысяч евро.

3 марта в город Эль-Фуджайра в ОАЭ прибыл бизнес-джет Bombardier Global 5000 авиакомпании Rusjet, который в тот же день вылетел в Москву. По информации журналистов, этот самолет ранее арендовали семьи российских чиновников и бизнесменов.

Также 2 марта из Дубая вылетел борт Mitsubishi Challenger 850, который, по данным расследователей, связывают с семьей бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В целом журналисты отмечают, что активность бизнес-авиации с российской регистрацией возросла после начала боевых действий в регионе. Часть рейсов осуществлялась через страны, которые не полностью закрывали воздушное пространство.

