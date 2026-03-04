закрыть
6 марта 2026, пятница, 12:59
Украинский дрон уничтожил автомобиль россиян

3
  • 4.03.2026, 11:39
  • 5,040
Украинский дрон уничтожил автомобиль россиян

Оккупант снял последние секунды перед ударом беспилотника.

Российские захватчики продолжают становиться операторами собственной гибели. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилось уникальное видео, снятое оккупантом от первого лица в Донецкой области. На кадрах зафиксированы последние секунды перед уничтожением вражеского логистического транспорта.

Благодаря камере одного из россиян, мы можем увидеть момент атаки украинского дрона-камикадзе так, как его видел враг.

На видео слышно, как оккупант замечает в небе «птичку» и кричит своему напарнику: «Это чья?! Исай! Исай!».

Видео обрывается на моменте мощного взрыва после прямого попадания дрона в кузов автомобиля.

