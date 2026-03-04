Украинский дрон уничтожил автомобиль россиян

Украинский дрон уничтожил автомобиль россиян3
- 4.03.2026, 11:39
- 5,040
Оккупант снял последние секунды перед ударом беспилотника.
Российские захватчики продолжают становиться операторами собственной гибели. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилось уникальное видео, снятое оккупантом от первого лица в Донецкой области. На кадрах зафиксированы последние секунды перед уничтожением вражеского логистического транспорта.
Благодаря камере одного из россиян, мы можем увидеть момент атаки украинского дрона-камикадзе так, как его видел враг.
На видео слышно, как оккупант замечает в небе «птичку» и кричит своему напарнику: «Это чья?! Исай! Исай!».
Видео обрывается на моменте мощного взрыва после прямого попадания дрона в кузов автомобиля.