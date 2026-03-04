Названа самая большая семья в Беларуси

Названа самая большая семья в Беларуси22
- 4.03.2026, 11:42
В ней 15 детей.
Елена и Сергей Олехновичи из Солигорского района воспитывают 15 детей, 14 из которых — несовершеннолетние. Среди детей: Нейтан, Наоми, Мишель, Есения, Мелисса, Рувим, Ефим, Лолита, Давид, Марк, Алиса, Вероника, Виолетта, Яна, Алена. Всего 10 девочек и 5 мальчиков, пишет Onliner.by .
Они живут в деревне Тычины.
«Честно, настолько многодетной семьей стать мы не планировали. Я такого слова не знаю — «планировать». Но у меня самой в семье было 11 детей, у мужа — тоже большая семья. Вот так и получилось», — говорит Елена.
Сергей работает на «Беларуськалии», а Елена всегда посвящала себя дому и за его стенами не работала.
«У меня все профессии. И психолог, и водитель, и повар. И ответственности такой, как у мамы, нет ни у кого. Только мама может успокоить ребенка», — поделилась Елена.
В одном из интервью женщина рассказала, что семье предлагали няню для ухода за детьми, но семья посчитала, что в этом нет необходимости: все заботятся друг о друге.