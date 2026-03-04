Сериал «Сопрано» неожиданно объясняет феномен Лукашенко 5 4.03.2026, 11:47

Социопаты умеют выглядеть «человечными».

Любители культового сериала о мафиози Тони Сопрано из Нью-Джерси наверняка помнят сцену из пилотной серии, где тот в халате заходит в бассейн у дома, чтобы покормить поселившуюся поблизости семейку уток с утятами, пишет «Салідарнасць».

Этот мимимишный момент резко контрастирует со следующим эпизодом, в котором Тони преследует на авто своего должника: таранит его, словно кеглю, и начинает безжалостно избивать на виду у всех.

Паразительно, насколько сюжет о заокенском криминальном авторитете, вышедший на экраны в далеком 1999-м, напоминает нам происходящее на наших глазах.

«Теленок облизал палец Лукашенко» — умиляется пропаганда человеком, который только что распорядился драть как сидорову козу тех, кто плохо обходится со скотом.

И это не игра слов, ведь чиновники прекрасно осведомлены, что бывает, когда правитель решает за кого-то взяться всерьез. Бывший министр сельского хозяйства, год проспавший в СИЗО на голых досках на полу, тому пример.

И это далеко не единственная параллель. Тони Сопрано старательно выстраивал себе образ сурового, даже жестокого, но справедливого босса — и не только среди подельников и подчиненных, но и в кругу семьи.

И если с первыми двумя характеристиками у него не было никаких проблем, то со справедливостью явно не задалось. Он без всякой жалости выжимал все соки из каждого, на ком можно было поживиться, даже из друзей детства.

Сопрано был манипулятором и большим любителем сомнительных схем обогащения, ради которого без лишних размышлений шел по головам.

И еще одна деталь. Тони был любителем исторических документалок. Сюжет о сотрудничестве правительства США с итало-американской мафией в годы Второй мировой войны явно не оставил его равнодушным.

Вряд ли он грезил об участии в чем-то похожем на миссию Operation Underworld. Но, как минимум, задумывался о том, как вписать свое имя в историю, сдав знакомому агенту ФБР подозреваемых в терроризме.

Не будем пересказывать весь сюжет и ограничимся ключевым выводом, сделанном в финале. К слову, он основан на реальных исследованиях особенностей криминальной психологии.

Социопаты, к которым безусловно относится главный герой, способны сострадать детям и животным. И этим они прикрывают, когда нужно, темную сторону своей натуры, чтобы усыпить бдительность, оправдать свою жестокость ко всем остальным.

Более того, сеансы психотерапии они используют, чтобы развивать и улучшать свои криминальные таланты. Поняв это, лечащий врач Сопрано отказалась от пациента, чтобы не стать его соучастницей.

И это хороший урок всем, кто в реальной жизни лепит образ «самого человечного из людей».

