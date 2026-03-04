закрыть
6 марта 2026, пятница, 13:00
В Минске продают заброшенное общежитие

5
  4.03.2026, 12:31
  • 4,822
Фото: gostorg.by

Здание построено в 1959–1960 годах.

Заброшенное здание в центре Минска выставлено на аукцион. Объявление размещено на площадке GosTorg, заметил Blizko.by.

Объект находится по ул. Гикало, 22а.

Известно, что здание построено в 1959–1960 годах. Сначала там был детский садик, но его закрыли к середине 1980-х.

Позднее у объекта появилось новое назначение – там разместилось общежитие работников завода «Ударник».

В объявлении указано не так много данных, однако есть достаточно фото.

Фото: gostorg.by
Фото: gostorg.by
Фото: gostorg.by
