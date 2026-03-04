Как известная диссидентка и уроженка Барановичей Валерия Новодворская раздала журналистам $40 тысяч 9 4.03.2026, 12:38

6,988

Валерия Новодворская

Неизвестная история.

Бывший вице-премьер России, бизнесмен и общественный деятель Альфред Кох активно поддерживал демократическое движение в России, оказывал финансовую помощь Борис Немцов. Среди его близких знакомых была и советская диссидентка, уроженка белорусских Барановичей Валерия Новодворская. Об этом Альфред Кох рассказал в интервью Юрию Дудю.

Дудь спросил Коха, изменилось ли его восприятие Новодворской со временем, особенно с учетом того, что она одной из первых предупреждала об опасности Путина. Кох ответил, что никакого переосмысления не произошло: он всегда считал ее выдающейся личностью и относился к ней с большой теплотой. По его словам, она была человеком «не от мира сего», лишенным корыстных мотивов. Однажды, подарив ей крупную сумму денег к юбилею — около 40 тысяч долларов, — он узнал, что она раздала эти средства журналистам журнала «Новое время». Кох вспоминал, что даже упрекал ее за это, но Новодворская объясняла, что не может поступить иначе, потому что считает этих людей своими товарищами.

На вопрос о том, насколько ее оценки Путина были ему близки в тот период, Кох признал: тогда ему казалось, что она несколько сгущает краски, хотя направление ее критики он считал верным. Сейчас же, по его словам, он так не думает: «Путин дотянул до ее планки — тогда не дотягивал, а теперь дотянул».

Валерия Ильинична Новодворская родилась в 1950 году в Барановичах. Уже в 1969 году в Москве она организовала подпольную группу для борьбы с коммунистическим режимом, за что была арестована и приговорена к трем годам заключения. В дальнейшем неоднократно подвергалась преследованиям со стороны советских властей. В 1992 году она основала партию «Демократический союз», позже — партию «Западный выбор». Новодворская оставалась принципиальным и бескомпромиссным критиком российской власти и Владимира Путина вплоть до своей смерти в июле 2014 года.

