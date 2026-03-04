закрыть
Иран запустил по отдыхавшим в ОАЭ россиянам российские дроны

14
  • 4.03.2026, 13:21
  • 9,962
Иран запустил по отдыхавшим в ОАЭ россиянам российские дроны

В Дубае нашли обломки «Герани-2».

В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали падение фрагментов беспилотников с российской маркировкой. Во время отражения масштабной иранской атаки на Дубай местные системы ПВО сбили аппараты типа «Герань-2».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал о жизни русской диаспоры в Эмиратах.

В Дубае нашли обломки «Герани-2»

Фрагменты беспилотного летательного аппарата с характерной маркировкой «Герань-2» были обнаружены вблизи стратегически важного порта Джебель-Али.

По предварительным данным, дрон был сбит системой ПВО ОАЭ во время отражения масштабной атаки, продолжающейся в рамках текущей эскалации на Ближнем Востоке.

В последние дни ОАЭ подверглись беспрецедентной воздушной атаке: официальные источники подтверждают перехват сотен ракет и беспилотников.

Обломки вражеских целей упали прямо в жилых кварталах Дубая, повредив дома, гостиницы и десятки частных авто. Один из дронов вызвал пожар возле консульства США.

Из-за масштабных атак власти ОАЭ рассматривают возможность нанесения ответного удара по территории Ирана.

Россияне в панике: ирония судьбы

Ситуация с дроном «Герань-2» приобрела особый резонанс из-за значительного количества граждан РФ, которые выбрали Дубай как «тихую гавань» после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Теперь россияне вынуждены прятаться в укрытиях от тех самых дронов, производство которых РФ локализовала на своей территории (завод в Алабуге) под иранской лицензией.

«Прикиньте находка... Возле порта Джебель-Али. Каким-то ветром «Герань-2» в Дубай занесло... О***еть. Это получается, был шанс от своего же дрона забараниться? Прикол, конечно», - написал один из россиян, который распространил кадры сбитого российского беспилотника в Telegram-канале «Русские в ОАЭ».

«Герань-2»: что это за дрон

«Герань-2» является российской маркировкой иранского дрона-камикадзе Shahed-136. К 2026 году аппарат прошел глубокую модернизацию на мощностях в Алабуге (Татарстан), став значительно сложнее иранского прототипа.

Россияне увеличили боевую часть дрона до 90 кг, заменив стандартные заряды на термобарические и зажигательные.

Благодаря помехоустойчивым антеннам беспилотник способен игнорировать средства РЭБ, а новейшие модификации получили видеокамеры и 4G-модемы для коррекции полета через SIM-карты локальных операторов. Себестоимость таких дронов достигает от 30 до 50 тыс. долларов.

Иран запустил по ОАЭ российские дроны? В Дубае нашли обломки "Герани-2": фото и видеоРоссия регулярно атакует Украину дронами «Герань-2» (фото: Википедия)

Обнаружение обломков именно с маркировкой «Герань-2» может свидетельствовать о глубокой интеграции военных мощностей Тегерана и Москвы.

Вероятно, Иран использует для атак на ОАЭ дроны из тех же партий, которые предназначались для РФ, или же страны имеют общие логистические цепочки даже сегодня.

Отметим, что сейчас аэропорт Дубая работает с перебоями, часть рейсов отменена.

