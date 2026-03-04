У популярного белорусского банка — масштабный сбой

У популярного белорусского банка — масштабный сбой11
Не работают банкоматы.
Как стало известно сайту Charter97.org, у популярного белорусского банка «Приорбанк» случился масштабный сбой — не работают банкоматы. Сообщается, что устранение аварии в некоторых городах займет до конца недели.
«40 потратил в Приорбанке, у них массовый сбой, банкоматы до конца недели не будут работать, пенсионерки в шоке, толпа как в поликлинике, чтоб снять наличку в кассе», — пишут читатели сайта Charter97.org.