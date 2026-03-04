У популярного белорусского банка — масштабный сбой 11 4.03.2026, 13:37

9,458

Не работают банкоматы.

Как стало известно сайту Charter97.org, у популярного белорусского банка «Приорбанк» случился масштабный сбой — не работают банкоматы. Сообщается, что устранение аварии в некоторых городах займет до конца недели.

«40 потратил в Приорбанке, у них массовый сбой, банкоматы до конца недели не будут работать, пенсионерки в шоке, толпа как в поликлинике, чтоб снять наличку в кассе», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com