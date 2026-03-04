закрыть
WSJ: По Ирану бьют так, чтобы помочь потенциальному восстанию

  • 4.03.2026, 14:03
  • 3,866
WSJ: По Ирану бьют так, чтобы помочь потенциальному восстанию

Военные США и Израиля сконцентрировались на ударах по иранским силовикам

В первый день военной операции против Ирана президент Дональд Трамп призывал иранских силовиков сдаваться, обещая им в этом случае неприкосновенность, а в противном случае — смерть. Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие охранители режима аятолл на это не пошли, и военные США и Израиля стали целенаправленно уничтожать их лидеров и командные центры, чтобы помочь потенциальному восстанию, пишет The Wall Street Journal.

В числе целей США-Израиля в воскресенье оказалась штаб-квартира КСИР «Саралла» в Тегеране, являющаяся центральным звеном в системе подавления протестов иранцев. Во время массовых демонстраций этот штаб координирует разведку, полицейские операции и деятельность членов военизированного формирования «Басидж», а также ведет психологическую войну.

Помимо этого, израильские истребители нанесли удары по штабу спецподразделений иранского полицейского управления, известного как «Фарадж», которое отвечает за подавление беспорядков и гражданских волнений. Позже Иран признал смерть главы разведки «Фарадж» Голамрезы Резаяна. «Эти органы несли ответственность, помимо прочего, за подавление протестов против режима с помощью насильственных мер и арестов мирных жителей», — заявляли израильские военные. Также СШИ и Израиль атаковали объекты силовиков в курдских районах западного Ирана, которые традиционно являются оплотами антиправительственных сил.

По данным правозащитников из Hengaw Organization for Human Rights, в курдском городе Сенендедж в понедельник были атакованы полицейские участки и центры содержания под стражей, контролируемые разведслужбами и КСИР. Иранские госСМИ заявляли, что удары пришлись по жилым районам города.

Иранские силы безопасности в ходе январских протестов развертывали большие силы в курдских районах и жестоко подавляли протесты в Сенендедже. В понедельник КСИР разослал сообщения местным жителям с требованием сообщать о любых перемещениях оружия или военной активности, утверждает Hengaw, опубликовавшая одно из таких сообщений.

Помимо этого, 4 марта в ЦАХАЛ сообщили, что были нанесены удары «по десяткам командных центров… центрам внутренней безопасности и командным пунктам «Басидж». По данным сил обороны Израиля, эти центры «использовались иранской стороной для контроля по всей стране и для отслеживания общей обстановки».

Самые массовые за всю историю исламской республики протесты в Иране продолжались с конца декабря. Выступления вспыхнули на фоне рекордной инфляции и недовольства экономической ситуацией, но быстро переросли в масштабные политические протесты, охватив все регионы страны. Власти жестоко подавили движение, убив, по оценкам, от 3,2 тыс. до более чем 30 тыс. человек.

