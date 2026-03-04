В Беларуси перестал работать сервис онлайн-продажи билетов на автобусы 3 4.03.2026, 14:46

Временно перестал работать сервис онлайн-продажи билетов Infobus. В результате поиск и покупка билетов через интернет стали недоступны.

Читатель издания Tochka.by пожаловался: «С ночи не могу купить билет через „Инфобус“. Теперь придется ехать на автовокзал и стоять в очереди».

Причиной сбоя стала авария на облачной платформе, из-за которой ранее также временно вышла из строя сеть зарядных станций Malanka.

«Вынуждены сообщить, что, по информации от компании МТС, в результате аварийной ситуации на оборудовании облачной платформы Huawei произошел временный сбой в работе сервиса infobus.by. Поиск и покупка билетов временно недоступны. В настоящий момент ведутся работы по устранению данной ситуации. Полное восстановление функциональности может занять некоторое время», — заявили представители платформы.

Пользователям также напомнили, что ранее приобретенные билеты направляются на электронную почту, указанную при оформлении заказа, и рекомендовали проверять папку «Спам».

