закрыть
6 марта 2026, пятница, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси перестал работать сервис онлайн-продажи билетов на автобусы

3
  • 4.03.2026, 14:46
  • 4,038
В Беларуси перестал работать сервис онлайн-продажи билетов на автобусы

Вслед за сетью зарядных станций Malanka.

Временно перестал работать сервис онлайн-продажи билетов Infobus. В результате поиск и покупка билетов через интернет стали недоступны.

Читатель издания Tochka.by пожаловался: «С ночи не могу купить билет через „Инфобус“. Теперь придется ехать на автовокзал и стоять в очереди».

Причиной сбоя стала авария на облачной платформе, из-за которой ранее также временно вышла из строя сеть зарядных станций Malanka.

«Вынуждены сообщить, что, по информации от компании МТС, в результате аварийной ситуации на оборудовании облачной платформы Huawei произошел временный сбой в работе сервиса infobus.by. Поиск и покупка билетов временно недоступны. В настоящий момент ведутся работы по устранению данной ситуации. Полное восстановление функциональности может занять некоторое время», — заявили представители платформы.

Пользователям также напомнили, что ранее приобретенные билеты направляются на электронную почту, указанную при оформлении заказа, и рекомендовали проверять папку «Спам».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин