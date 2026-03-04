Мерц на карте объяснял Трампу важную вещь о войне в Украине 5 4.03.2026, 14:47

8,482

Фридрих Мерц

Канцлер Германии показал, почему линия фронта не должна двигаться на запад.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом показал лидеру США на карте, почему линия фронта в Украине не должна продвигаться на запад.

Об этом он рассказал в интервью ARD.

Канцлер заявил, что рассматривал карту Украины с Трампом.

«И я думаю, что это было важно. Я еще раз четко объяснил ему: линия фронта, которую сейчас удерживает Украина, должна остаться и не может быть отодвинута дальше на запад в пользу России, в ущерб Украине», - подчеркнул Мерц.

Он отметил, что на линии созданы прочные оборонительные рубежи.

Канцлер подчеркнул, что если эта линия фронта падет, «шоссе на Киев будет открыто», что было бы неприемлемо не только для Украины, но и для европейцев.

Также он подчеркнул важность сохранения доступа Украины к Черному морю, обратив внимание на важность Одессы как ворот Украины к Черному морю.

«Это та часть, которая и в будущем будет открывать Украине доступ к Черному морю. И это также должно оставаться», - добавил канцлер.

В целом немецкий канцлер заявил, что атмосфера на встрече с президентом США была хорошей.

