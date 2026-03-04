закрыть
Комитет по защите журналистов требует освободить руководство Intex-Press

  • 4.03.2026, 14:58
  • 1,990
Комитет по защите журналистов требует освободить руководство Intex-Press
Владимир Янукевич и Андрей Поколенко

CPJ обратился к белорусским властям.

Международная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) заявила, что шокирована приговорами директору и главному редактору регионального издания Intex-Press Владимиру Янукевичу и заместителю директора Андрею Поколенко.

27 февраля Белорусская ассоциация журналистов сообщила о вынесении приговора бывшим руководителям независимого издания из Барановичей. Их задержали в декабре 2024 года и обвинили в «измене государству». Янукевич получил 14 лет лишения свободы, Поколенко — 12 лет. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому детали обвинений не раскрываются.

«Этот приговор направлен на усиление атмосферы запугивания вокруг независимых СМИ в стране. Власти должны немедленно освободить Янукевича, Поколенко и всех журналистов, находящихся в заключении», — заявила старшая научная сотрудница CPJ по Европе и Центральной Азии Анна Браха.

В CPJ сообщили, что направили электронное обращение в Следственный комитет Беларуси с просьбой прокомментировать дело, однако ответа не получили.

Комитет по защите журналистов — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

