Друзей Путина методично убирают: кто следующий? 8 4.03.2026, 15:08

5,914

Кремль ограничивается лишь «глубокими соболезнованиями».

Устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи и хаос в стране являются серьезным ударом для России. Иран был ключевым поставщиком дронов и баллистики российским войскам, но операция США и Израиля ставит крест на этом сотрудничестве. Об этом в интервью «Главреду» рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Именно Иран на первом этапе войны помогал России максимально насытить ее «шахедами», которые впоследствии были доработаны, и появились так называемые Герани. Кроме того, «шахеды» стали символом ирано-российской дружбы против Украины. Теперь на этом будет поставлена точка», - подчеркнул эксперт.

Огрызко подчеркнул, что действия США и Израиля уже нанесли Ирану серьезные потери и стране придется «зализывать раны». Дипломат надеется, что после этих событий ни нынешний режим Ирана, ни любой следующий не сможет восстановить реальное производство или помогать России продолжать войну.

«Для России наступают действительно тяжелые времена. Ведь сначала в Венесуэле устранили друга Путина – Мадуро, с которым у России были прекрасные отношения, потому что благодаря венесуэльской нефти она зарабатывала. Перед этим убрали российского друга Асада в Сирии, где Россия, как ей казалось, закрепилась навечно, но пришлось уйти. Сейчас исчезает очередной друг России – Иран. На очереди, скорее всего, Куба, затем – Никарагуа. Таким образом, ключевые российские партнеры в мире, которые реально могли чем-то помогать России, методично убираются с политической карты», – отметил Огрызко.

По его словам, самым большим ударом для РФ является полная неспособность защитить своих сателлитов. Пока союзники Кремля теряют власть, Путин ограничивается лишь «глубокими соболезнованиями».

«Видим, что все обещания России странам Юга и подписанные документы на самом деле ничего не стоят... Так поступают все политические импотенты, и Путин продолжает демонстрировать, что он именно такой», - добавил Огрызко.

