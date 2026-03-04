закрыть
Раскрыта главная загадка минского метро

  • 4.03.2026, 17:15
Что находится за известными дверями?

В минском метро раскрыли тайну закрытых дверей в круглом вестибюле, соединяющем станции «Октябрьская» и «Купаловская».

Речь идет о выходе, который расположен в переходе между станциями и, по словам пассажиров, «никуда не ведет». Ранее на этом месте даже были установлены турникеты, а за ними — стандартные стеклянные двери, как в других частях подземки.

«Что находится за ними — одна из самых давних загадок минского метро», — отметили в столичном метрополитене.

Как выяснилось, все довольно просто: за закрытыми дверями располагается служебное помещение, где сотрудники службы безопасности Минского метрополитена проходят инструктаж перед началом дежурства.

