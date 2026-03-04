Стало известно, где в Польше больше всего зарабатывают

Стало известно, где в Польше больше всего зарабатывают1
И это не Варшава.
Последние данные Центрального статистического управления Польши выявили совершенно нового лидера среди муниципалитетов с самыми высокими зарплатами в стране. Это вовсе не Варшава, а расположенная неподалеку Подкова-Лесьна с населением чуть менее 4000 человек, сообщает Business Insider.
Месяц за месяцем гмина Ежманова, расположенная недалеко от Глогува, занимала первое место в рейтинге самых «богатых» Польши. Это небольшая и малоизвестная гмина в Нижней Силезии, расположенная недалеко от многочисленных предприятий, в основном плавильных заводов и шахт.
Однако в сентябре 2025 года Ежманова опустилась на второе место в рейтинге. Медианная заработная плата здесь составила 9506 злотых брутто в месяц.
На этот раз Нижнесилезская гмина уступила место еще меньшей Подковой Лесне, где проживает чуть менее 4000 человек. Здесь средняя заработная плата достигла 9541 злотого брутто в месяц, что на 35 злотых выше. Варшава замыкает тройку лидеров: половина ее жителей зарабатывает не менее 9459 злотых брутто в месяц.