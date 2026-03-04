Reuters: Даже после скачка цен на нефть бюджет РФ трещит 4.03.2026, 15:37

2,236

Дефицит может вырасти втрое.

Мировые цены на нефть подскочили после ударов США и Израиля по Ирану и достигли самого высокого уровня с июля 2024 года. Впрочем, этого роста все равно недостаточно для сбалансирования российского бюджета, свидетельствуют расчеты Reuters.

Отмечается, что Россия имеет дефицит федерального бюджета, который увеличивается из-за недополучения доходов от нефти и газа, формирующих почти четверть бюджетных поступлений. Хотя во вторник мировые цены на нефть превысили 83 доллара за баррель, российская нефть продается со скидкой к международному эталону Brent crude, что усугубляет бюджетные проблемы.

По подсчетам Reuters, в феврале средний дисконт составлял 26,50 доллара за баррель. Российская нефть продается со скидкой в основном из-за западных санкций за войну против Украины, в частности через механизм ценового ограничения. С 1 февраля Европейский Союз снизил «потолок» цены до 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить нефтяные доходы Москвы.

Государственные финансы также испытывают давление из-за значительных расходов на оборону и безопасность после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

По расчетам агентства, цена российской нефти марки Urals должна вырасти более чем на 50% от уровня 3 582 рублей (около 46,13 долл.) за баррель, зафиксированного 2 марта, чтобы достичь заложенных в бюджете показателей.

Бюджет РФ на 2026 год предусматривает среднюю цену нефти 5 440 рублей за баррель (около 59 долл.) и курс 92,2 рубля за доллар. В то же время при условии стабильных нефтяных цен рубль должен ослабнуть примерно до 117,5 за доллар с нынешнего уровня около 77,65 руб./долл., чтобы бюджет был сбалансирован.

Советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что регулятор не ожидает резкого обвала рубля, а нынешний рост цен на нефть может оказаться кратковременным. По его словам, правительство ориентируется на долгосрочный прогноз, а не на колебания ближайших недель или месяцев.

По оценкам Reuters, до конца года дефицит российского бюджета может вырасти почти втрое по сравнению с официальным планом из-за сокращения объемов продажи нефти и углубления ценовых скидок, тогда как расходы могут превысить запланированные показатели.

В бюджете на этот год предусмотрены поступления в размере 8,92 трлн рублей от продажи нефти и газа, однако нынешние темпы доходов отстают от целевых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com